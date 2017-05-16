淘金網害人不淺 警逮捕幕後操控者

賭博網站「淘金通路商」雇用王、許男子，透過Wechat或QQ等通訊群組，招募會員加入淘金網，涉嫌簽賭牟取暴利，台中地院檢察官林俊杰指揮新竹市警察局刑警大科技犯罪偵查隊等，會同台中市警第六分局前往其藏匿處，破門逮捕王男等19人，扣得電腦主機、簽賭網站教戰守冊及電磁紀錄相關網路簽賭設備等物，全案依違反賭博罪嫌送辦。

警方接獲線報，王、許2人今年2月起密切聯絡，透過來路不明「淘金通路商」資助，分別在台中市西屯區漢口路及台中市北區民權路，成立合法體技球類競賽的博弈推廣公司，未料內部實為經營簽賭站，並各自擔任該負責人，積極招募員工，要求每人手機均下載Wechat、QQ等通訊軟體。

警方表示，這些員工則招募不特定人士，加入該群組甚至「淘金網」會員，儲值賭金後在網站進行下注職業運動賽事，若賭客依網頁所顯示的比賽場次及勝負比率，選取比賽球隊下注，賭客簽中就由「淘金網」顯示的賠率，支付彩金予賭客。

若賭客未簽中，賭客下注的賭金，則全歸「淘金網」所有，藉此讓不特定人士，都能參與網路虛擬賭場，聚集多數人賭博營利牟利。警方經多日追查、跟監，率隊至該藏匿處，成功逮捕王男等19人，扣得電腦主機、簽賭網站教戰守冊及電磁紀錄相關網路簽賭設備等物，訊後違反賭博罪嫌移送法辦。

警方表示，賭博犯罪造成民眾傾家盪產，後續討債行為恐又涉及許多暴力犯罪，為免民眾誤陷賭博深淵，全力查緝職業運動地下簽賭網站，並呼籲民眾遠離賭博，俗話說「十賭九輸」，切莫陷入其中。

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