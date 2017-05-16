宜縣全面清查補教人員 不配合業者將吊銷執照

宜蘭縣政府為杜絕補習班有「狼師」，即日起針對縣內的補習班展開全面清查，並要求業者將班內人員名冊送交縣府查核，代理縣長吳澤成並表示，縣府既然核發了執照就有管理之責及權力，如果業者態度消極不配合，縣府將會吊銷執照。

宜蘭縣政府教育處表示，為防範有不適任的教育人員轉任補習班任職，即日起要求縣內的補習班業者，必須在2週內全面清查並將班內人員名冊呈報縣府，同時要求補習班業者應充分揭露真實資訊，加強性騷擾防治自主管理，並落實通報性騷擾及性侵害事件。

教育處並要求補教業者，必須在班內明顯處公告張貼補習班教學人員真實姓名、學經歷及教學科目，並至「直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統」登載教師資料，供民眾查詢。

代理縣長吳澤成昨強調，既然執照是由縣府核發，縣府就有管理的權力及責任，因此如果業者對縣府的要求一再拒絕配合，縣府將會吊銷業者執照，同時他也指示縣教育處研議擬定自治條例，作為日後涉及對業者開罰部分，能有一套法令依據。

吳澤成另表示，補習班業者如果有更動聘用老師，無論是試用人員或正式人員，只要一到班就必須立即、主動將新聘人員的資料送交縣府審查，就算只有1天也不例外，因為1天也可能會發生對學生有危害的事件，學生安全不能有空窗期。

(中時)