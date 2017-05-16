夜問打權》國家錢隨便搬？蔡英文恣意妄為？

本集來賓（右起）：董智森、柯志恩、賴岳謙、王鴻薇、李明賢、盧燕俐。（圖／中天提供）

《夜問打權》今晚討論蔡政府獨攬政權等議題。（中天提供）

中飽私囊神不知鬼不覺！ 警政署、國庫署首長攏政治任命，蔡政府打國庫通黨庫算盤？ 國家的錢隨便搬？蔡英文比陳水扁更明目張瞻，恣意妄為？

蔡政府搞經濟沒半招，獨攬政權行獨裁卻花樣百出！司法改革總統擴權玩不夠，再貫徹黨意濫用政治任命，對文官體制再一擊！ 三級機關首長政治指派，二級機關增1副首長，是酬庸再加碼？引專業人才？ 還是外行領導內行？蔡英文承諾 當選後與民共體時艱，怎麼上任後是大砍人民年金，行政院自己新增二十六位政治指派副首長，每年新增四千多萬薪資又要全民買單，增人民的負擔？

大陸祭殺手鐧封鎖蔡政府新南向？越南開第一槍支持一中簽「中越公報」。東南亞國家們可是西瓜靠大邊紛紛親中，一帶一路市場龐大威力顯現狙殺新南向？ 小英新南向還在掩耳盗鈴？自家人吃飽吃撐，卻無心解決內的經濟問題，拿台灣二千三百萬人民生計睹，堅持當世界唯一「反中」要角，上國際刊物風雲人物為豪？

全球搶進一帶一路和亞投行，連美國、日本都轉彎了， 唯台灣堅定反中不願醒？

川普特助波廷杰說:「美國也認識到一帶一路對經濟的重要」；日本智庫:「日本不加入亞投行，未來將在全球競爭中錯失機會！」，而蔡英文政府故意矇上眼看不到？

大陸電子貿易強權再下一城，力拚拿下東南亞6億人支付系統，支付寶已在東南亞落地，強悍推電子支付，讓東南亞各國搶「複製」。大陸行動支付交易總額約5.5兆美元，美國僅1120億美元，未來誰在金流、物流占上風，誰就是未來強權國？大陸要用新金融工具出奇招，贏美國？各種商機，都想要搶搭一帶一路拓版圖，大陸自豪的「國家名片」支付寶，怎會錯過這機會！台灣這回真的狠很被甩出車道！

國民黨主席選舉倒數！ 人頭黨員爭議上演大鬥法外，兩岸政策成為黨主席政見爭議焦點，到底國民黨談不談統一？！ 今天夜問打權分析黨魁候選人們怎麼說…，節目來賓剖解候選人的立場：洪秀柱用「和平政綱」抗吳郝「九二共識一中各表」，誰的論述受黨員青睞？

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

柯志恩(立法委員)

賴岳謙(實踐大學副教授)

王鴻薇(台北市議員)

李明賢(國民黨文傳會副主委)

盧燕俐(財經專家)

《夜問打權》每周一到周五晚上十點，第39頻道、中天娛樂台播出。

(中時電子報)