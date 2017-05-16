浩鼎案 張念慈以赴美奔喪為由 聲請解除境管
士林地方法院審理浩鼎案，被告前中央研究院院長翁啟惠、浩鼎公司董事長張念慈涉犯貪汙罪，翁啟惠曾聲請解除境管，強調以自己在學術界的地位，絕對會捍衛自己的名聲，不會逃亡。5月3日開庭後，張念慈以岳父在美國過世為由，向法院聲請解除限制出境，赴美奔喪，合議庭目前仍在評估中，預計明天會有結果，並裁定擔保金額。
張念慈曾在偵查階段，以赴美參加會議為由，具保1500萬暫時解除境管，而翁啟惠也曾以參加學術會議，聲請具保出境，地檢署皆裁准。但此次，張僅以一張影印的訃聞，向法院聲請出境赴美。法院認為，需要更詳細證明文件，才能判定是否准許解除境管。
據了解，由於張念慈的岳父長期住在美國安養中心，已經具有美國籍，在台沒有任何資料，今年4月底過世後，證明文件最近才補齊，呈報給法院。
張念慈的岳父在5月27日舉行喪禮，張預計赴美10天奔喪，包括處理後事，法院預計明日做出裁定。
(中時)
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