浩鼎案 張念慈以赴美奔喪為由 聲請解除境管

浩鼎公司董事長張念慈以岳父在美國過世為由向法院聲請解除限制出境，士林地院預計明天做出裁定。（資料圖片）

士林地方法院審理浩鼎案，被告前中央研究院院長翁啟惠、浩鼎公司董事長張念慈涉犯貪汙罪，翁啟惠曾聲請解除境管，強調以自己在學術界的地位，絕對會捍衛自己的名聲，不會逃亡。5月3日開庭後，張念慈以岳父在美國過世為由，向法院聲請解除限制出境，赴美奔喪，合議庭目前仍在評估中，預計明天會有結果，並裁定擔保金額。

張念慈曾在偵查階段，以赴美參加會議為由，具保1500萬暫時解除境管，而翁啟惠也曾以參加學術會議，聲請具保出境，地檢署皆裁准。但此次，張僅以一張影印的訃聞，向法院聲請出境赴美。法院認為，需要更詳細證明文件，才能判定是否准許解除境管。

據了解，由於張念慈的岳父長期住在美國安養中心，已經具有美國籍，在台沒有任何資料，今年4月底過世後，證明文件最近才補齊，呈報給法院。

張念慈的岳父在5月27日舉行喪禮，張預計赴美10天奔喪，包括處理後事，法院預計明日做出裁定。

(中時)