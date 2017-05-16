室內全面禁菸髮夾彎 董氏批：選擇性幫菸商背書

我國《菸害防制法》長達10年未修法，衛福部國健署今年1月4日預告修正《菸害防制法》，並強調室內將全面禁菸，未料昨日卻改口，宣稱素面包裝、每條免稅菸加課200健康捐「都不推了」，更研議讓酒吧、夜店設吸菸室。董氏基金會痛批，此種自斷手腳的修法，根本是「選擇性幫菸商背書」。

董氏基金會表示，國健署一月提修法時，當時全球有44個國家已宣布室內全面禁菸，到了近期更增至47國；董氏基金會菸害防制組主任林清麗說，原先只預期免稅菸捐、素面包裝可能會因壓力而「潰守」，卻沒想到政策是全面棄守，政府行徑令人傻眼至極。

國健署指，現正研議讓夜店、酒吧依《室內吸菸室設置辦法》來設置「吸菸室」，吸菸室必須符合獨立空調和隔間、負壓設置、平行移動的自動門、每小時提供吸菸室體積10倍以上的新鮮空氣等條件。

林清麗說，美國衛福部曾公開表示「沒有任何空調與空氣清淨裝置能完全過濾二手菸」；董氏日前曾到某購物中心實測，發現吸菸室的PM2.5高達888微克，為紫爆的71倍，另一家五星級飯店的PM2.5也超出紫爆值4倍。

現根據《室內吸菸室設置辦法》，吸菸室的清潔維護開始前、後一小時內不得使用。林清麗表示，實務上，每15~30分鐘、清潔員工就必須進入吸菸室清潔一次，而對於酒吧、夜店這些場所的工作人員，也隨著吸菸室門開開關關，被迫大量、長期接觸二手和三手菸，嚴重危害自身健康。

林清麗強調，菸商在台灣每年營業額高達1800億元，其權利和勢力絕對不在話下，但相信各國都面臨相關的壓力；以香港為例，2007年要各夜店、麻雀館，除非提出申請，否則不得設吸菸室，且更於2009年宣布全面室內禁菸，「香港在內的47個國家都可以，為何我國不行」。

「這種法案的協調，理應是送到立院才會進行角力，怎會在部內辦本就自斷手腳」，董氏基金會痛批，這種無視民眾健康的修法，衛福部應該站出來說清楚、講明白，加上我國在2005年，就自行完成世界衛生組織WHO「菸草控制框架公約」的審議批准和執行，時至今日怎可依舊原地踏步。

(中時)