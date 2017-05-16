民怨後壁火車站前無臨區 南市交通局：現勘改善
後壁火車站站前轉承環境優化今年2月啟用，本為提供民眾擁有優質的候車環境，但車站前全部都劃設紅線，且沒有臨停區，如今民眾接送找不到臨停區還被開單，讓站前設計問題浮出檯面。交通局表示，近期會前往現勘，提出改善方案，但也希望民眾能多搭乘大眾交通工具。
南市府交通局改造後壁火車站站前環境，今年2月初順利完工啟用，讓號稱台鐵16大美麗車站之一的後壁火車站，擁有不同的面貌，而火車站前的公車處、計程車排班區等，都有各自的位置，但似乎就是缺少民眾接送臨停區。
日前有民眾開車到後壁火車站前，準備接送家人從火車站返家，但沒多久的時間警方就上前開單，因其臨停在紅線區域；民眾詢問警方，站前全是紅線沒有臨停區，以後接送要停何處，但警方也找不到臨停區，讓民眾氣得投訴交通局，質疑當初設計出問題，忘記人民接送的需求。
交通局運輸管理科科長呂獎慧表示，後壁火車站改造目的是為改善公共運輸系統轉承問題，但後壁火車站前空間小，為避免大眾交通運輸行駛繞行火車站時遭阻，當初與區公所、當地里長等人會勘，協調討論後才將站前道路標示全畫成紅線。
實際走訪後壁火車站，站前確實無讓民眾臨停的接送區，需將車輛停往一旁的停車場，對於短短幾分鐘接送的民眾來說，相當不便利。呂獎慧說，既然民眾提出質疑，交通局近期會前往現勘，或許會考慮將部分紅線改成黃線，但也希望民眾能多利用公共運輸系統進出火車站。
(中時)
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