蔬果雕品技術夯　台首大香港美食大獎奪金

台首大蔬果雕社指導老師蔡承興參加香港美食大獎，在蔬果雕比賽中拿下1金1銅佳績。（台首大提供）

台首大蔬果雕社指導老師蔡承興（右三）在香港美食大獎蔬果雕比賽中，榮獲佳績，校長許光華得知後與有榮焉。（萬于甄攝）

蔡承興獲得銅牌的作品《乘風破浪》，以芋頭為材料，雕刻出船隻在海上的感覺，刀工相當細膩。（台首大提供）

台灣首府大學蔬果雕社師生參加「香港美食大獎」蔬果雕比賽，其中餐旅系老師蔡承興以芋頭雕出「吉祥仙翁」，栩栩如生的模樣，獲得好評，也在比賽中奪下1金1銅佳績。台首大蔬果雕社成立至今短短2年，獲獎無數，也讓全校師生與有榮焉。

近年來果雕藝術逐漸興起，網路上也常常有民眾分享果雕技術，吸引不少餐飲科學生學習，台首大師生今年參加香港美食大獎，與來自19個國家、673支隊伍、916位選手一拚高下，比賽分西式、中式、糕點、現場動態及靜態蔬果雕等項目。

蔡承興表示，世界美食大賽多數是不分齡，因此會有學生、老師還有業界高手同場較勁，想要贏得好成績相當不易。果雕動態比賽需在3小時內雕好作品，蔡承興以芋頭、南瓜為素材，雕刻一尊福氣十足的吉祥仙翁，凸顯台灣文化的元素，榮獲評審青睞奪下金牌。

另外，蔡承興在靜態蔬果雕刻展示，以3D概念設計，一樣運用芋頭、胡蘿蔔等素材，細膩雕出作品《乘風破浪》，打破以往傳統風格榮獲銅牌。好成績傳回台首大校內，師生都感到與有榮焉，校長許光華也期勉蔬果雕社的學生，能好好與蔡承興學習一技之長。

(中時)