台南市肉品市場暗管偷排廢水 國民黨團要求移送檢調

台南市肉品市場疑似偷埋暗管，環保局稽查發現後，要求業者立即拆除。（台南市環保局提供）

國民黨台南市議員李中岑日前質詢時，揭發台南市肉品市場違法埋暗管排放廢水弊案，事後市府發新聞稿回應是不實指控，市議會國民黨團今天追問環保局此一暗管是否合法？環保局代表坦承不是許可管線；國民黨團要求環保局將全案移送檢調，並懲處相關人員。

李中岑下午再度出示一張張違法繞流暗管被拆的畫面，她強調，這些暗管都是5月11日質詢後下午立刻拆除，既然市府新聞稿指是議員不實指控，為何要拆除？再者，市府新聞稿中說1月1日管線是被外力破壞才被環保局開罰，且早已報案；經她前往台南市警三分局查證，報案時間居然也是5月11日，怎會如此巧合？都是在她質詢後才有拆除暗管及報案動作。

議員王家貞批評，市府團隊帶頭違法，不當排放廢水卻又推諉責任，愧對支持的選民。議員林燕祝也說，肉品市場不是第一次出問題，為何罰不怕？係因市府左手拿納稅人的錢，交給右手繳罰款，全都是市民的血汗錢。

議員蔡育輝也說，民間廠商如果年年違法，經連續處罰無效後，通常都會祭出勒令停工或關廠處分；台南肉品市場連續偷排廢水，環保局也應以身作則勒令停工，如此民間業者才會服氣。

環保局回應表示，該局今年共接獲13起有關台南市肉品市場安南廠的陳情案件，但多次稽查都沒有發現有異常排放情形，只有1月1日接獲陳情安南廠排放廢汙水時，稽查人員立即前往該廠放流口採水送驗，檢測結果發現超過管制標準，已依違反水汙染防制法裁處199萬8000元並限期完成改善。

同時，11日該局再度前往肉品市場稽查時，發現現場放流口有廢水排放中，但當天肉品市場並未營運，經採集水樣一組檢測後，結果預計2周內出爐；一旦放流水超出放流水標準，將依水汙染防治法告發處分。

另外，經查核該場許可文件內容，發現活性汙泥池有一條未標示管線連接至場區後方，儘管該管線現場並未使用，但已責成業者立即拆除。

(中時)