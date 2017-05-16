日皇孫女真子公主 將與帥哥同學訂婚

日本真子公主將與大學時代的同學小室圭訂婚，預定明年結婚。（圖片來源：pbs.twimg.com）

日皇二皇子秋篠宮夫妻的長女真子公主(內親王)，將與國際基督教大學時代的男同學小室圭訂婚，預定明年結婚。小室奎是住在橫濱市的大帥哥，曾被神奈川縣藤澤市旅遊協會選為2010年度的觀光代言人「湘南江之島海的王子」。

1991年出生、今年25歲的真子是日皇明仁的第1個孫女。她從國際基督教大學畢業後曾赴英國留學，返日後專心從事皇族的活動，去年起開始在東京大學博物館擔任研究員。

日媒報導，真子是在5年多前，到澀谷的餐廳參加有關留學的意見交換會時認識小室的。真子將小室介紹給秋篠宮夫妻，取得父母的認可後，兩人才開始正式交往。

兩人約會與一般人無異，大多在橫演市的港灣未來地區、埼玉縣的長瀞等觀光景點，也曾一起到天皇家族的靜養地神奈川縣葉山等地約會旅行。日本皇室已在水面下籌備真子的婚禮，近期內將召開記者會正式宣布兩人的喜訊。

(中時)