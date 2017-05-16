吸毒不繳罰款 行政執行署扣薪封財產

行政執行署加入反毒行列，鎖定不繳罰款、拒不參加講習的吸毒者，強制扣薪、查扣財產，3月執行至今已促使75人繳錢、幫國庫入帳587萬元。（蔡依珍翻攝）

行政執行署加入反毒行列，鎖定不繳1至2萬元罰款、拒不參加講習遭處5000元怠金的吸毒者，強制扣薪、甚至查扣名下財產，3月執行至今已促使75人繳錢、幫國庫入帳587萬元，希望藉此警惕毒蟲，吸毒不但傷身，還會傷錢包，呼籲戒毒。

行政執行署桃園分署表示，拉K、喝毒咖啡包等施用或持有第三、四級毒品者，會被依《毒品危害防制條例》開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，還要強制參加衛生局毒品危害講習，通知未到將被處以5000元怠金，且得連續開罰。

有鑑於毒品氾濫且年齡逐年下降，行政執行署桃園分署和桃園市警察局、衛生局跨機關合作，鎖定不繳罰款、不參加講習者，強制查扣財產，首波針對桃園市警局移送的2406位毒蟲、總計欠下約8千萬元的欠款者為執行對象。

桃園分署指出，3月專案執行以來，除積極通知欠款者前來繳納未繳的罰鍰、怠金，也強制扣押827人的存款和薪水，被查封房子、土地等不動產也有45人，更促使75位義務人申請分期繳納，成功追討回587萬元。

桃園分署指出，2406位被鎖定對象，年齡層大多分布在20歲上下，執行官上門時，部分家屬才知孩子吸毒，有人因屢屢被逮，遭開罰逾20萬元，桃園分署提醒吸毒者，傷身、罰錢、講習一樣不會少，呼籲即時醒悟拒毒戒毒。

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(中時)