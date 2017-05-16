治安滿意調查 外商家眷：台灣感覺很安全
台灣治安良好有目共睹，台北市美國商會日前進行「2017商業景氣調查」，內容有關「生活居住品質」問卷中，針對治安感受，不少外商都認為「家人感覺台灣很安全」名列第1，比去年前進2名，排名第2的感受則為「在台灣居住相當輕鬆舒適」。
此外，財團法人台灣民意教育基金會，上月底也公布1份「台灣人對政府官員的感覺」調查，在7大類人民公僕的好感度的排名中，警察也是排名第一，比例為74.1%，各項調查顯示民眾對辛勤工作的警察給予極高肯定。
據警政署統計，今年1至4月「全般刑案」發生件數為9萬3902件，比較去年同時期的9萬3952件，減少50件，破獲率94.34%也比去年同期的93.99%，增加0.35個百分點。
「暴力犯罪」部分，今年1至4月發生數417件，比去年同期的537件，減少120件，減幅22.35%。破獲率105.04%也較去年同期的104.28%，增加0.76個百分點。
「竊盜犯罪」1到4月發生件數1萬6520件，比去年同期的1萬8699件，減少2179件，減幅11.65%。破獲率90.21%也較去年同期的86.8%，增加3.41個百分點。
至於交通事故、酒駕死亡人數，今年1月至4月分別為504人、20人；比去年同期的560人、30人都減少許多。
警政署表示，過去一年台灣主要犯罪的發生數都持續降低、破獲率提高；交通事故與酒駕的死亡人數也大幅減少，且許多數據都達到20年來最佳的成績，警政署未來會帶領同仁持續努力，不斷向前進，讓民眾能有更好的居住生活。
(中時)
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