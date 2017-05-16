真子平民作風 美女公主出國搭經濟艙 約會搭電車逛大街

2014年間，真子公主參加畢業典禮（左圖/中新社），人氣超旺的真子公主在民間還流傳Q版造型，相當受到歡迎。(右圖/取自網路)

日本皇室有囍！日媒報導，日本天皇次子秋篠宮文仁親王與紀子妃的長女真子內親王，與大學同學小室圭傳出訂婚喜訊，日本民眾欣喜沸騰。不過真子公主去年就曾被拍到與男性友人親密約會，當時外界就盛傳公主戀愛了，現在傳出喜訊並不令人意外。

日本NHK報導指出，現年25歲的真子公主，在2010年4月時入學國際基督教大學教養學部藝術及科學學科，隨後在2012年9月前往英國愛丁堡大學留學，2014年轉至萊斯特大學進修。去年1月份，日本社群媒體上瘋傳，一名日本外務省官員發表「奇遇記」，指稱他搭經濟艙前往英國的時候，赫然發現「真子公主就坐在自己後座」。

當時消息傳出時，許多人也認為應該是誤認，認為日本皇室出國至少也會搭商務艙，怎麼可能搭經濟艙。但媒體引述皇室評論家高清水有子的說法，指出「雖然不敢說這件事一定是真的，但『真子公主、佳子公主私人旅行常坐經濟艙，不是什麼稀罕事』」。

除此之外，真子也曾被「週刊女性PRIME」雜誌拍到，與男性友人有說有笑親密互動，並且就像鄰家女孩一般搭乘電車，男生陪著真子公主在離家最近的車站下車，平民作風十足。

媒體引用皇室評論家說法指出，雖然真子和佳子兩位美女公主因為擁有美貌與典雅氣質，在日本人氣紅不讓，但由於他們的父親——秋筱宮文仁親王不算內廷皇族（即皇后、太皇太后、皇太后、皇太子及其家人），因此能夠使用的經費，相較之下其實算是侷促，比皇太子家差了好幾倍，常常捉襟見肘，因此公主的平民作風，其實也是有其幕後現實的考量。

(中時電子報)