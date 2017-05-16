張藥房案有解 最快明年6月原地重建完工
歷時多年的苗栗大埔徵收案將落幕，內政部長葉俊榮今傍晚緊急舉行記者會，表示張藥房原址最快將於明年6月重建完工。他表示，張藥房還地後將原地重建，3層樓建築大約費用200萬元，包含興建費、賠償費，將由內政部、苗栗縣府共同承擔。
苗栗縣前線長劉政鴻於任內進行竹南大埔區段徵收，並要把徵收的土地作為新竹科學園區擴建基地。但當時未完成徵收前就進行整地，引發一波波社會運動抗爭，張藥房的主人張森文、農民朱馮敏甚至自戕，引發社會議論。
葉俊榮說，張藥房3戶撤告後，針對張家原址重建，依據都市計畫變更程序，苗栗縣府會先公開展覽，並經由縣府都市計畫委員會審議，審議通過後，再報請內政部都市計畫審議委員會，最後就可再還給當事人。
葉解釋，依據技術性推估，縣府流程大約3、4個月，內政部程序可以走快一點，大約可在1、2個月可完成；土地變更回住宅用地前，張藥房原址房屋可提前設計，待土地歸還再動工，評估「最快明年6月希望能夠（家屬）搬進去」，拆除時造成的財產損失、房屋重建費，將由政府負擔。
葉也說，「還地」是最主要核心，黃福記及朱樹兩戶雖不涉及原址重建，但有土地微調跟相關費用。
葉說，過去大埔案是「程序上的粗魯」，造成土地不正義，這次讓土地重回正義，一定要合乎程序。
(中時)
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