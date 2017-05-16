到宅月嫂就業率6成 月薪50K
在求職不易又低薪的年代，到宅服務的「月嫂」就業一枝獨秀，受高雄市社會局委託開辦坐月子到宅服務的輔英科技大學幼兒保育系，4年來培訓300多名服務員，就業率6成，月薪50K，相當不錯。
社會局從2013年起委託輔英科大辦理高雄市第2區坐月子到宅服務媒合平台，培訓月嫂，課程結合學校幼兒保育、護理、物理治療、餐飲等學系師資及設備，規畫完整坐月子專業課程，包括產婦產後健康照護、嬰幼兒發展、月子餐點藥膳料理實作等，兼具理論與實作，訓練時間共240小時。
該平台於今年4月10日至5月15日開辦第7期坐月子到宅服務員培訓班，經評核有50名婦女成為合格服務員，順利進入坐月子到宅服務系統中提供服務，今天結業並舉辦月子餐成果發表會。
行政專員曹敏俐說，月子餐要兼顧產婦體質、營養不發胖、奶水充足，有纖維質可幫助排便。
今天發表12道月子餐，有葷食和素食，包括香菇栗子燒雞、清蒸鱸魚、花生滷豬腳、魚骨高鈣養生湯、蔬食天貝、牛蒡 腰果燴時蔬、藥膳料理的四物雞湯、彩豆紫米粥等，學員們互相分享、品嘗。
煮素食月子餐「蔬食天貝」的王秀菁說，天貝是黃豆發酵後的產品，有點像日本納豆，含有大豆異黃酮、胺基酸等，必須到印尼專賣店購買，為了增加口感，她先半煎炸再拌炒時蔬，營養又好吃。
(中時)
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