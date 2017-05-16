涉炒股 檢調急搜必翔實業

老牌輔具大廠必翔傳內線交易，由於其中一名被告今日上午準備搭機出境遭攔，台北地檢署下午緊急指揮北機站兵分24路搜索，預計約談董事長伍必翔等30人。檢調指出，市場派與公司派涉嫌自2014年至2015年間，多區段炒作必翔股票，自每股30元炒作至約70元。

(中時)