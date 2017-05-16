部落道路重建緩慢 黑暗部落災後迄今未修

花蓮黑暗部落路基掏空流失，對外道路中斷迄今。（許家寧翻攝）

去年風災花蓮部落聯外道路災損嚴重，但整體重建進度緩慢。（許家寧翻攝）

部落居民反應道路迄今未修，憂心汛期災損擴大。（許家寧翻攝）

去年強颱尼伯特等5個風災，造成花蓮多處山區部落道路崩壞，但道路重建工程完工率不到15％，富里鄉黑暗部落居民反應「根本沒修」，聯外道路持續中斷迄今，憂心汛期大雨來時，道路崩毀更嚴重，希望縣府能先行補強結構或搶通，避免災情持續擴大。

去年花東多處山區道路災情嚴重，去年9月、12月行政院核定復建道路專案預算，但行政院東部聯合服務中心指出，去年迄今花蓮縣府三個風雨災損復建專案工程，至上月整體發包率61.66%、完工率偏低僅14.5%，影響居民「安全回家的路」以及對外交通與觀光。

富里鄉民代表潘務本說，黑暗部落好不容易開始發展，年輕人也慢慢回來，但因為舊達蘭埠聯外道路持續中斷，到達山腳下的達蘭埠後，只能徒步進入部落，連原訂5月底將來體驗「不來電生活」旅遊的香港大學參訪團恐無法成行，憂心道路繼續中斷，觀光客都要跑光光！

面臨汛期將屆，除了黑暗部落外，包括奇美部落聯外道路（瑞港公路）、193縣道29K月眉段都尚未動工，至於赤柯山聯外道路直到上月底才完成發包，造成部落農產運輸、對外交通不便，族人擔心大雨沖刷造成路基掏空、災情擴大，未來將更加難以復健。

東服中心執行長許傳盛昨日會勘後指出，行政院以最快速度進行審核，就是希望趕在今年汛期前完成道路復建工程，但目前仍有許多災後復健道路工程皆尚未發包、動工，希望地方政府能先行補強結構或協助搶通，避免大雨再來時，災情持續擴大。

(中時)