端節將到 慈協為弱勢家庭辦暖心活動
呂素麗／高雄報導
端午節將到，高雄市慈善團體聯合總會16日舉辦手工餅乾教作，由自立戶教受助戶，希望培養他們學得一技之長。
慈總表示，以往端節都直接贈送粽子，今年慈協特別規畫「幸福好手藝，共創新生活」端午暖心活動，除了端午粽香外，為鼓勵受助戶累積自立能量，由5位自立戶種子教師教導50位受助潛力戶，製作美味的手工餅乾。
慈總表示，慈善團體今年以具體行動展現關愛，認購手工餅乾，由受助戶做餅乾，慈總認購，每戶有500元幸福收入及食物券1000元，讓學員感受工作自立的成就，也能直接改善家中經濟。
高市慈善團體聯合總會理事長黃國良表示，去年服務發現，求助家庭主要是因失業、家庭變故、工作不穩定而生活陷入困境，因此，慈總與在地慈善會合作深耕社區弱勢，在宅急便方案中發展「就業自立」策略，鼓勵有潛能但難以進入一般就業市場的家庭，積極學習易入門的技藝，改善家中經濟狀況。
(中時)
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