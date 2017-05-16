80歲陳奶奶穿婚紗 出席老伴來不及參與的婚禮

結婚40年，在華山基金會及愛心業者的協助，離世的爺爺化身為身著西裝的人形立牌，與奶奶在眾人的見證下舉辦一場溫馨的婚禮。（張祈翻攝）

陳奶奶穿上優雅的粉色婚紗，在華山基金會的協助下一圓婚宴夢想。（張祈翻攝）

小花童們帶領陳奶奶走上紅毯，一圓與爺爺舉辦婚宴的夢想。（張祈翻攝）

花蓮縣鳳林鎮今天舉辦一場遲來的溫馨婚禮，在華山基金會的撮合下，80歲獨居的陳奶奶昨天身穿婚紗，在小花童們的帶領下走向禮堂，等著她的則是一個身著西裝的老伴人形立牌，陳奶奶感激地說，爺爺一定看得到她的模樣。

80歲獨居陳奶奶與丈夫結婚40年，兩人相扶持非常恩愛，但因當年結婚財務困難，連婚紗照、及宴客都沒能力辦，自丈夫8年前過世後，為老伴穿上婚紗走上紅毯就成為時時掛念在嘴上的遺憾，為一圓陳奶奶的夢想，華山基金會號召各界愛心，為陳奶奶與離世的爺爺舉辦一場溫馨婚禮。

華山基金會鳳林天使站自5年前開始服務陳奶奶，常見奶奶對著倆人的照片喃喃自語，懷念過去的時光，陳奶奶說，爺爺很疼她，總捨不得她吃苦，30多年前有了第一台相機後，就常常帶著她出遊拍照，奶奶的牆壁上滿滿的照片，都是爺爺拍下的，遺憾的是兩人始終沒有一張像樣的婚紗照。

為老伴穿上美麗婚紗走一次紅毯的夢想，自8年前爺爺過世後成為遺憾，是華山基金會花蓮縣站長林敏說，為一圓奶奶的夢想，集結各界愛心人士，從婚紗、婚宴場地到婚禮佈置都由業者自願贊助，來不及參與的爺爺則是在業者巧手下，化身為身著西裝的人形立牌。

「至死不渝華山圓夢婚禮」今天在20位華山長輩們、遠從日本回來的弟弟，的見證下舉辦，陳奶奶梳妝打扮，穿上優雅的粉色婚紗，愛彌兒幼兒園小花童們的帶領下，搭配婚禮進行曲的音樂走上紅毯，陳奶奶數度拭淚感謝華山基金會的幫忙，直說天上的爺爺一定看得到她美麗的模樣。

(中時)