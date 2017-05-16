80歲陳奶奶穿婚紗 出席老伴來不及參與的婚禮
花蓮縣鳳林鎮今天舉辦一場遲來的溫馨婚禮，在華山基金會的撮合下，80歲獨居的陳奶奶昨天身穿婚紗，在小花童們的帶領下走向禮堂，等著她的則是一個身著西裝的老伴人形立牌，陳奶奶感激地說，爺爺一定看得到她的模樣。
80歲獨居陳奶奶與丈夫結婚40年，兩人相扶持非常恩愛，但因當年結婚財務困難，連婚紗照、及宴客都沒能力辦，自丈夫8年前過世後，為老伴穿上婚紗走上紅毯就成為時時掛念在嘴上的遺憾，為一圓陳奶奶的夢想，華山基金會號召各界愛心，為陳奶奶與離世的爺爺舉辦一場溫馨婚禮。
華山基金會鳳林天使站自5年前開始服務陳奶奶，常見奶奶對著倆人的照片喃喃自語，懷念過去的時光，陳奶奶說，爺爺很疼她，總捨不得她吃苦，30多年前有了第一台相機後，就常常帶著她出遊拍照，奶奶的牆壁上滿滿的照片，都是爺爺拍下的，遺憾的是兩人始終沒有一張像樣的婚紗照。
為老伴穿上美麗婚紗走一次紅毯的夢想，自8年前爺爺過世後成為遺憾，是華山基金會花蓮縣站長林敏說，為一圓奶奶的夢想，集結各界愛心人士，從婚紗、婚宴場地到婚禮佈置都由業者自願贊助，來不及參與的爺爺則是在業者巧手下，化身為身著西裝的人形立牌。
「至死不渝華山圓夢婚禮」今天在20位華山長輩們、遠從日本回來的弟弟，的見證下舉辦，陳奶奶梳妝打扮，穿上優雅的粉色婚紗，愛彌兒幼兒園小花童們的帶領下，搭配婚禮進行曲的音樂走上紅毯，陳奶奶數度拭淚感謝華山基金會的幫忙，直說天上的爺爺一定看得到她美麗的模樣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。