電玩打到爽 上騰工商設立花蓮首間VR電競課程

花蓮上騰工商與萬能科技大學簽訂策略聯盟，VR電競課程搬進花蓮，將於今年8月開設電競專班，成為花蓮第一間推動電競課程的學校。（張祈攝）

透過完整的課程規劃，學習 VR遊戲的基本原理、設備架設、環境佈建、伺服器的管理、玩家特質等，輔導學生成為電競選手。（張祈攝）

校長溫智雄（左二）也在學生的指導下體驗電玩遊戲。（張祈攝）

打電玩不再成為興趣，作為職業規劃也可以！花蓮上騰工商與萬能科技大學簽訂策略聯盟，VR電競課程搬進花蓮，將於今年8月開設電競專班，預計培訓20名「準電競選手」，也成為花蓮第一間推動電競課程的學校，即將畢業的高三學生哀嚎：為什麼不早點來！

花蓮上騰工商與萬能科技大學今天上午辦理務實技職教育座談會，共同推動VR電競課程，輔導學生成為電競選手，並透過完整的課程規劃，學習 VR遊戲的基本原理、設備架設、環境佈建、伺服器的管理、玩家特質，並且了解如何行銷VR遊戲以及VR遊戲與一般電競遊戲的差異。

「單打獨鬥不如因勢利導，給學生一個機會！」校長溫智雄指出，當電競風起雲湧興起，生意人看到的是商機，教育工作者則是看到學生的未來，成立花蓮首間電競專班，開放各科系學生報名篩選，上午以科系為主，下午則以集中電競訓練，比照專業電競團隊的管理，培育20名電競選手。

萬能科技大學數位多媒體系助理教授林文彥博士指出，一般專業電競選手在15至20歲為黃金發跡年齡，強調選手們並不是只有坐在電腦前，他們還需通過「體適能」，尤其手眼協調為重要關鍵，也是原住民學生待發掘的優勢。

電競發展的設備昂貴，在東部發展的確有困難，最大困難則是家長的認同，他指出，電競產業不單以「選手」為唯一選擇，電競市場也是未來可投入的產業，透過每周的積分賽的篩選，掌握基本的生存之道，從事遊戲內容開發、電腦組裝改裝、燈光音響，也都是有利未來投入電競展業的第二專長。

就讀上騰工商汽修科高三學生黃祥哲指出，平時利用課後時間跟朋友相約網上競技，除了靠自己摸索，也會參考線上玩家的戰術調整技巧，透過電玩讓他體會到團隊合作的精神，這次參與學校的電競設備，因將於今年畢業無緣報名專班課程，忍不住直呼，怎麼不早點合作！

(中時)