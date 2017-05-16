潘維剛呼籲洪吳雙方撤告 以免親痛仇快

面對國民黨黨主席選舉陷入司法互控的亂局，黨主席參選人之一的潘維剛16日呼籲雙方陣營立即撤告，不要再傷害黨員所鍾愛的國民黨。

潘維剛表示，為了人頭黨員的爭議，國民黨參選人之間，特別是吳陣營與洪陣營的人馬，不僅在網路與媒體上互打，進一步已演成司法互控，使用的語言已經是刀刀見骨，幾乎可說是殺紅了眼，面對一場主席選舉演成如今這種局面，參選人之一的她實在是看不下去了，國民黨都走到今天這個局面，同志間團結一致對外都舉步維艱了，何況乎還彼此殺伐，如此就未來算選上了，黨內的裂痕還能彌和嗎？還能去與民進黨競爭嗎？

潘維剛呼籲，不論有什麼恩怨，走上司法互控就沒回頭路了，趁情勢還來得及，趕緊撤告，將一切交付黨員決定，以免親痛仇快！

(旺報)