日月潭反恐演練 爆炸聲隆隆
日月潭具備觀光、供水、灌溉、發電等多元功能。尤其發電，設施如遭破壞，將立即減少277萬瓩的可靠電源、甚至造成夏季之全台供電系統癱瘓！為此，經濟部、日管處、台電及南投縣警局、消防局16日辦反恐及水域安全災害防救聯合演練，防患未然、強化緊急應變能力！
演練活動由日管處副處長陳志賢、日月潭所在地南投縣魚池鄉鄉長陳錦倫及日月潭水域管理單位台電大觀發電廠廠長謝鵬洲主持，一方面針對水庫營運相關硬體之維護先行操作訓練，另模擬大觀發電廠進水口遭不明份子入侵破壞之反恐應變與處置。
模擬情節中，有歹徒冒充騎自行車遊客，假借摔車受傷向電廠保全人員求援，並趁機擊昏駐衛入侵，隨後點火炸毀發電廠引水道進水閘門等相關設施；現場爆炸聲震懾人心、硝煙迷漫。
警方獲報，布署攻堅並順利逮捕持有炸藥的不明人士；隨後消防及電廠維修人員進入現場，撲滅火勢並以最快速度完成搶修，恢復正常運作。除了反恐，另由南投縣消防局與遊艇業者、民間救援單位聯手舉行落水、溺水等救生演練，過程逼真且順利。
陳志賢、陳錦倫指出，台灣多元社會，難免有多元思維和訴求，各種狀況都可能發生，加上不滿現狀、精神不穩者會作出什麼驚人之舉？殊難預料！落實反恐、強化救援防患未然。謝鵬洲表示，這項5年1次大規模演練，意在強化突發應變能力。
(中時)
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