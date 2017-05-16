北流中心採「劇場式座位」 遭疑不符演唱會需求

議員王閔生今指出，北流表演廳的座位席採「劇場式設計」，且舞台距離觀眾席僅120公分，硬體設計不符合流行音樂表演需求，要求文化局重新規畫。(圖/陳燕珩)

北市府在南港打造北部流行音樂中心，預計明年中完工，目前工程進度微超前，不過議員王閔生今(16)日指出，北流表演廳的座位席與紐約麥迪遜花園劇場、國家戲劇院等設計類似，採「劇場式座位」，且舞台距離觀眾席僅120公分，硬體設計不符合流行音樂表演需求，要求文化局重新規畫。

王閔生今在議會教育部門指出，市長柯文哲曾說任內要力推流行音樂政策，北流完工後，會結合展演哭堅、音樂製作和人才培育，屆時可帶動流行音樂產業。目前北流工程進度順利，但在硬體規劃上不盡人意。

王閔生現場秀出北流表演廳座位設計，再舉紐約麥迪遜花園劇場、台北國家戲劇院、國家音樂廳座位對照，文化局長鍾永豐說，「確實滿像的」。王認為，劇場式的座位規劃並非不能做流行音樂表演，但已麥迪遜花園劇場為例，整年只舉辦4場音樂會，其餘是脫口秀等節目，表示這種設計不太符合流行音樂場地。

他還說，舞台距離觀眾席第一排只有120公分，規劃得實在太近，看過演唱會的人都知道，舞台前方一定會留設空間，除了擺放設備，觀眾抬頭看表演也不至於那麼吃力，質疑文化局是因想塞多點觀眾才壓縮座位距離，希望能及早修改規劃，才不會「穿著衣服改衣服」。

對此，鍾永豐表示，當初設計時確實未考慮到留設空間，應該讓表演的燈光、音響等設備都能加進來，市府已開會討論過，將會讓座位第一排往後退，並且不會影響整體完工時間。

(中時)