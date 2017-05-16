台東縣環保局會勘「再生粒料」施用情形

台東縣環保局邀請議員洪宗楷及台灣環保聯盟台東分會召集人廖秋娥，現勘再生粒料使用情形。（莊哲權翻攝））。

針對外界一直對再生粒料運用於公共工程存有疑慮，台東縣環保局主動邀請議員洪宗楷及台灣環保聯盟台東分會召集人廖秋娥，至之工地施現場現勘。廖秋娥表示雖勉為接受再生粒料用於公共工程，以緩解垃圾處理問題，但強調垃圾零廢棄才是最終目標。

台東縣環保局局長謝清泉偕同副局長陳炳伸於今天下午3時許，會同縣議員洪宗楷與台灣環保聯盟台東分會召集人廖秋娥老師，前往水資源回收中心新建工程預定地，現場勘查再生粒料施用情形。

謝清泉說明，這些再生粒料均經篩分、破碎或篩選等前處理，並予以穩定化、熟化或水洗方式處理之程序，並經戴奧辛總毒性當量濃度及重金屬毒性特性溶出程序檢測 (TCLP檢測)合格後才會運回來。

副局長陳炳伸補充說明，自4月24日起已運回再生粒料292.69公噸，雖運回之粒料皆有高雄市環保局所提供之TCLP檢測合格報告，但為確實對粒料品質把關，仍委託環保署認可之檢測單位再進行檢測，並於檢測後與土石等原生粒料1：1攪拌均勻混和，絕對依規定處理，並嚴格把關。

至於民眾反映的異味問題，是為了執行檢測採樣，所暫未拌合其他土石，採樣後已拌合施工後無異味產生。另外有民意代表指稱現場有磚塊、混擬土塊等雜物，經查係工程地點周圍早期遭棄置之廢棄物，並不是再生粒料內的雜物。

現勘後，洪宗楷及廖秋娥均肯定環保局之資訊公開及把關作為，但是還是希望環保局在執行過程，能持續做好溝通、協調及透明化；謝清泉同意朝垃圾零廢棄目標，但需要大家共同努力，日後執行進行再生粒料檢測採樣工作歡迎各界共同監督，希望大家能夠支持以互惠機制暫時紓解垃圾處理危機。

(中時)