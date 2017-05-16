郝龍斌：國民黨對任何議題 都要有立場

中國國民黨主席候選人郝龍斌16日表示，國民黨不能只靠一件事來改變刻板印象，在面對任何議題都要有所立場，並要有策略做法而有效地達成。以軍公教年金改革為例，民進黨違憲亂紀，將來除了釋憲和立院黨團委員孤軍奮鬥的抗爭之外，強而有力的方式則是黨主席率領大家走上街頭，以強硬的態度力抗不公義，只有如此才能讓民進黨懸崖勒馬。此外，郝龍斌表示自己始終與民意站在一起，他強調，民進黨非法嚴辦抗爭者時，率先組成義務律師團，因為針對該做的事情全力以赴，並且維護軍公教權益來力抗不公義的政府，郝龍斌願成為民眾強而有力的後盾。

郝龍斌稱黨主席選舉不是演講比賽，問題是要說到做到，黨務改革亦是如此。郝龍斌指出，地方主委直選早在2005年全代會通過卻沒實施，而2000年就提出知青黨部不應裁撤要予以恢復。所以，作為黨主席要有執行力，要說到做到，黨才會有所改變。

郝龍斌表示過去民眾常說國民黨不倒，台灣不會好，但其實是國民黨不能倒，台灣才會好。最後，郝龍斌呼籲黨員先進，支持郝龍斌、支持國敏黨、支持正向選舉的候選人，讓他有機會帶領國民黨在2018勝選穩住基層，2020找到能勝選的候選人並重返執政。

(旺報)