郝龍斌：國民黨對任何議題 都要有立場
中國國民黨主席候選人郝龍斌16日表示，國民黨不能只靠一件事來改變刻板印象，在面對任何議題都要有所立場，並要有策略做法而有效地達成。以軍公教年金改革為例，民進黨違憲亂紀，將來除了釋憲和立院黨團委員孤軍奮鬥的抗爭之外，強而有力的方式則是黨主席率領大家走上街頭，以強硬的態度力抗不公義，只有如此才能讓民進黨懸崖勒馬。此外，郝龍斌表示自己始終與民意站在一起，他強調，民進黨非法嚴辦抗爭者時，率先組成義務律師團，因為針對該做的事情全力以赴，並且維護軍公教權益來力抗不公義的政府，郝龍斌願成為民眾強而有力的後盾。
郝龍斌稱黨主席選舉不是演講比賽，問題是要說到做到，黨務改革亦是如此。郝龍斌指出，地方主委直選早在2005年全代會通過卻沒實施，而2000年就提出知青黨部不應裁撤要予以恢復。所以，作為黨主席要有執行力，要說到做到，黨才會有所改變。
郝龍斌表示過去民眾常說國民黨不倒，台灣不會好，但其實是國民黨不能倒，台灣才會好。最後，郝龍斌呼籲黨員先進，支持郝龍斌、支持國敏黨、支持正向選舉的候選人，讓他有機會帶領國民黨在2018勝選穩住基層，2020找到能勝選的候選人並重返執政。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。