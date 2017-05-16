陳冠宇戰西武 投不滿5局無緣第2勝
效力羅德的陳冠宇前役燃燒120球，漂亮奪得首勝，如今羅德5連敗之際，他16日肩負重任對戰西武獅，雖飆出本季新高5次三振，最快球速飆到145公里，但用球數偏多問題，投到5上付出代價，遭西武連4支安打狙擊失3分，投不滿5局退場，5局結束，羅德暫1比3落後，陳冠宇無緣第2勝。
陳冠宇此役節奏明快，一開賽就連抓2出局，接著面對強打淺村榮斗，大膽的連塞3顆速球飆K。接著到2下，陳冠宇對決西武主炮中村剛也，再度飆出3球三振，隨後雖被渡邊直人打出1支二壘安打，但仍力保不失。
陳冠宇前兩局威風八面，3上卻碰到亂流，被打1支安打，自己還送出1次保送、投出1次暴投，讓西武攻占到二三壘，不過此時陳冠宇臨危不亂，先K掉源田壯亮，再解決掉淺村解危。4上1出局後，與3上相同劇情再度上演，1出局二三壘有人，陳冠宇大秀K功，連飆2K解危
然而，陳冠宇驚險度過2局危機，5上1出局後，又連挨2支安打陷入危機，這次陳冠宇卻沒能再度過難關，遭淺村和中村連2支安打狙擊，失掉3分。接著連4壞球保送洋將米吉亞(Ernesto Mejia)後，教練團決定換下陳冠宇。
總計陳冠宇此役投4.1局被打6安、失3分，另有5K、3保送、2次暴投，自責分率升到2.70，用球數88球仍偏多。接著羅德5下一度攻勢大好，靠連續2支安打追回1分，不過西武先發野上亮磨技高一籌，連抓3出局化解攻勢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。