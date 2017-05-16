陳冠宇戰西武 投不滿5局無緣第2勝

陳冠宇僅投4.1局失3分退場，無緣本季第2勝。(本報資料照)

效力羅德的陳冠宇前役燃燒120球，漂亮奪得首勝，如今羅德5連敗之際，他16日肩負重任對戰西武獅，雖飆出本季新高5次三振，最快球速飆到145公里，但用球數偏多問題，投到5上付出代價，遭西武連4支安打狙擊失3分，投不滿5局退場，5局結束，羅德暫1比3落後，陳冠宇無緣第2勝。

陳冠宇此役節奏明快，一開賽就連抓2出局，接著面對強打淺村榮斗，大膽的連塞3顆速球飆K。接著到2下，陳冠宇對決西武主炮中村剛也，再度飆出3球三振，隨後雖被渡邊直人打出1支二壘安打，但仍力保不失。

陳冠宇前兩局威風八面，3上卻碰到亂流，被打1支安打，自己還送出1次保送、投出1次暴投，讓西武攻占到二三壘，不過此時陳冠宇臨危不亂，先K掉源田壯亮，再解決掉淺村解危。4上1出局後，與3上相同劇情再度上演，1出局二三壘有人，陳冠宇大秀K功，連飆2K解危

然而，陳冠宇驚險度過2局危機，5上1出局後，又連挨2支安打陷入危機，這次陳冠宇卻沒能再度過難關，遭淺村和中村連2支安打狙擊，失掉3分。接著連4壞球保送洋將米吉亞(Ernesto Mejia)後，教練團決定換下陳冠宇。

總計陳冠宇此役投4.1局被打6安、失3分，另有5K、3保送、2次暴投，自責分率升到2.70，用球數88球仍偏多。接著羅德5下一度攻勢大好，靠連續2支安打追回1分，不過西武先發野上亮磨技高一籌，連抓3出局化解攻勢。

(中時電子報)