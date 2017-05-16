千萬超跑天雨路滑自撞 前輪噴飛路中央

22歲王姓男子16日晚間駕駛千萬超跑麥拉倫自撞護欄，造成左前輪軸斷裂、輪胎脫離。（陳心瑜翻攝）

22歲王姓男子16日晚間駕駛千萬超跑麥拉倫自撞護欄，造成左前輪軸斷裂、輪胎脫離。（陳心瑜翻攝）

22歲王姓男子16日晚間駕駛千萬超跑麥拉倫自撞護欄，留下擦撞痕跡。（陳心瑜翻攝）

麥拉倫左前輪因輪軸斷裂而脫離車身。（陳心瑜翻攝）

22歲王姓男子16日晚間8時許駕駛千萬超跑麥拉倫（McLaren 650S Coupe）行經國道1號南下38公里林口路段時，疑因天雨路滑而擦撞內側護欄，左前輪因輪軸斷裂而脫離車身，幸好王男毫髮無傷，僅受輕傷，也無其他人車遭波及，警方獲報到場後對王男酒測，酒測值為0，肇事原因仍待警方進一步釐清。

(中時)