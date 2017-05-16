李俊毅參選台南市長 左批初選右批同志抱賴神大腿

民進黨前副祕書長李俊毅今天宣布投入黨內台南市長初選，他左批黨內初選方式墮落、低俗，右批其他參選同志，沒有執政的自我反省內容及提出政策，只是抱緊台南市長賴清德的大腿。

因為選民結構及執政優勢，民進黨在台南市長選舉與高雄市長選舉，被稱為，是只要過了黨內初選，幾乎就是篤定當選，因此出現參選人數大爆炸。目前高雄市長參選人外界稱為「五小福」，台南市則有現任立委黃偉哲、王定宇、陳亭妃、葉宜津、林俊憲，與台南市前副市長顏純左、前民進黨副秘書長李俊毅等「七戰士」。

相較高雄市長陳菊傾全力支持高雄市立委劉世芳，有意角逐2024大位的賴清德，似乎在這一役，沒有介入太多，所以就算他的嫡系大將林俊憲及他的左右手顏純左參選，賴清德都沒有刻意力挺，使得黨內認為，台南市長初選相較公平，也因此，賴清德最後的態度，成為一大關鍵。

為了投入黨內初選，李俊毅日前辭去黨副秘書長一職，今天李俊毅北上召開記者會公布3支廣告。內容為「農路翻修」、「增設停車場」、「全面徵收」，17日起在新聞台播出。這3隻廣告製作費10幾萬，拖播經費不到對手看板經費的1/10。至於，台南市市長初選時程，李俊毅說，應該會在明年農曆年後左右。

曾是謝系的李俊毅，隨著謝系「解散」，李俊毅打起這場選戰，相較其他對手吃力，他談到現在黨內初選方式痛批，墮落、低俗、低估選民，只在街頭刊大頭照，這種作法是民進黨政治文化的墮落。黨內對手都在選美、搭看板、和台南市長賴清德的合照。

李俊毅說，現在台南市，每1公里大小看版就有2、30幅。每發1波街頭看板，就要花將近1千萬元。比的不是看你的政治主張，而是看看板的大小。其他候選人，都「抱緊賴清德的大腿」，對這個城市長期執政，沒有反省、反思。

他表示，台南市目前在6都的人口成長中殿後，如果不知反省，台南或許還有機會執政，但會是難看的執政。

(中時)