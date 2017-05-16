政院：掌握市場供需價量 確保端節物資供應
端午節將至，行政院今（16）日由副院長林錫耀召開「穩定物價小組」會議，會中責成農委會等相關機關密切掌握市場供需價量情形，全力調節農產品供量，另並持續關注相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處。
針對媒體報導黑心疫苗造成豬價上漲一事，農委會副主委陳吉仲在會中表示，小豬如下痢需要施打疫苗，但有些業者製造不合格疫苗，導致施打後肉豬育成率降低，惟此部分佔比甚低，影響尚屬有限，主因還是去年颱風、氣溫等因素所引發豬隻繁殖減量所致。
農委會表示，近期豬源確實短缺，為穩定生鮮豬肉供需，該會已於5月8日召開「研商穩定毛豬產銷106年5月中旬休市事宜會議」，採取以下措施：增加5月15日（星期一）為休市日，並將當天休市日約2萬3,000頭豬源，移至供應母親節與端午節所需，另並調配6月3萬頭豬源於5月提前出豬，及掌握冷凍豬肉進口情形，應可滿足消費需求。
農委會指出，其他端節所需農產品價格與去年節前同期比較漲跌互現，其中香菇、花生仁、鴨蛋等因產量減少，價格上漲6%-9%；魷魚今年捕獲量雖較去年佳，惟受不同規格產量差異及節慶需求影響，乾魷魚平均批發價上漲1成；糯米、蔬果則因供應充裕，價格下跌1至2成。
農委會表示，已參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配各類農產批發市場供需穩定機制如下：
一、糯米部分，每年端午節需求量約1萬公噸。觀察民間庫存、陸續進口糯米及國內糯稻已進入收穫期，評估節前市場糯米供應無虞。
二、乾香菇及花生仁部分，目前國內乾香菇庫存量約500公噸，且新菇陸續採收上市，節前5日香菇需求量約100公噸；另國產花生仁庫存量及進口量合計約5,000公噸，每月平均需求量3,200公噸，再增加端午節需求量800公噸，以上均足供消費需求。
三、蔬果部分，預估節前5日台北市場蔬菜由平日1,723公噸提高至1,820公噸，水果由平日746公噸提高至910公噸，供應充裕。
四、生鮮鴨蛋部分，已先期調節生產，預估節前每日供應量120萬枚，較平日增加10萬枚，可充裕供應消費需求。
(中時)
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