偷鐵條強辯資源回收 竊盜男被逮送辦

32歲顏姓男子偷鐵條還強辯是資源回收，遭桃園警分局大樹所員警逮正著送辦。（蔡依珍翻攝）

32歲顏姓男子今凌晨到工地偷鐵條，桃園警分局大樹所員警巡邏行經，發現暗夜工地又燈光和異音，當場逮正著，顏男還一度強辯是資源回收，卻說不清誰業者有無交代他回收，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

桃園警察分局大樹派出所警員江尚龍及陳志維，今凌晨5時20分巡邏時，行經桃鶯路與大豐路口旁工地，看到凌晨工地竟有微弱晃動燈光，循聲前往，發現32歲嚴姓男子，正吃力地將工地鷹架鐵桿搬到機車上。

警方立即將他攔下盤查，嚴男稱鐵桿是他在工地撿到的，準備拿去資源回收物，還反問警察憑甚麼說他偷東西，但員警反問他有無經過工地主人同意、並要他提出施工單位的聯絡方式，嚴男當場啞口無言，被帶回派出所。

嚴男坦承因獨自一人在外流浪，缺錢花用，趁清晨工地沒人時，竊走鐵桿、門架等值錢物品，載到回收場兌現，警方清查發現他共竊走鐵製連桿20支、門架7個，總價約4300元，警訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時)