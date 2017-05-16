趕接孫放學 彰化老翁爆衝撞倒3機車
趕接孫子放學肇禍，今(16)天下午4點多正值小學放學時間，彰化縣和美鎮新庄國小外，1輛銀色轎車突然暴衝直接撞倒前方3部機車，造成一對母女和另名男騎士受傷送醫，事故也造成許多家長和學童受到驚嚇。
警方調查，66歲潘姓阿公當時疑因趕著到學校接孫子下課，卻不慎誤把車子的倒車R檔打成前進D檔，因此才會失控衝撞前方3部機車，詳細的肇事責任還要再釐清。
1名要接小孩下課的女姓目擊者說，當時有許多家長騎著機車停等在路邊，等著要接小孩放學，不料潘姓老翁所駕駛的銀色轎車就突然暴衝過來，有3人受傷被救護車載走送醫。
彰化基督教醫院急診部指出，傷者包括一對母女和一名男子，其中37歲母親腰部挫傷疼痛、9歲女童骨盆與腰部疼痛，母女倆意識清楚無生命危險，但仍需進一步進行檢查，另名39歲葉姓男子左腳撕裂傷，經包紮後已返家休養。
(中時)
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