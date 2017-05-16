全興工業區防汛道路將升級 1億2千萬擴建成一般道路
全興工業區許多民眾出入的烏溪堤岸防汛道路升級有譜！經彰化縣政府與各級民代奔走爭取，經濟部水利署同意將道路提升為一般道路等級，並將編列近1億元進行擴建改善工程。
縣府工務處表示，過去全興工業區多次陳情，反映非工業區內之大型車輛行經工業區，造成路面破損及噪音影響生活品質，希望縣府引導大型車改行外圍烏溪水防道路路線，並將道路擴建並提升為一般道路，以供全興工業區往來大型車輛使用。
彰化縣長魏明谷指出，他在立委任內即邀請時任交通部長葉匡時到現場勘查，當時亦有水利署官員陪同，當時已決議由水利署全額負擔防汛道路施作工程經費，但縣府立場希望能提升為一半道路，雙方無共識延宕至今。
魏明谷說，現在水利署長賴建信已同意將這條防汛道路提升為一般道路等級，並交由縣府管理養護，將由中央補助約近1億元、地方配合款2000萬元來執行擴建改善工程。
縣府工務處表示，工程涉及保安林地解編、動物保護區申請許可等作業，還牽涉到大肚溪口野生動物保護區，將先釐清是否需進行環評作業，並待完成林地解編後，盡快辦理工程招標作業。
(中時)
關鍵字：全興工業區
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。