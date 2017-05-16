全興工業區防汛道路將升級 1億2千萬擴建成一般道路

全興工業區許多民眾出入的烏溪堤岸防汛道路升級有譜！經彰化縣政府與各級民代奔走爭取，經濟部水利署同意將道路提升為一般道路等級，並將編列近1億元進行擴建改善工程。

縣府工務處表示，過去全興工業區多次陳情，反映非工業區內之大型車輛行經工業區，造成路面破損及噪音影響生活品質，希望縣府引導大型車改行外圍烏溪水防道路路線，並將道路擴建並提升為一般道路，以供全興工業區往來大型車輛使用。

彰化縣長魏明谷指出，他在立委任內即邀請時任交通部長葉匡時到現場勘查，當時亦有水利署官員陪同，當時已決議由水利署全額負擔防汛道路施作工程經費，但縣府立場希望能提升為一半道路，雙方無共識延宕至今。

魏明谷說，現在水利署長賴建信已同意將這條防汛道路提升為一般道路等級，並交由縣府管理養護，將由中央補助約近1億元、地方配合款2000萬元來執行擴建改善工程。

縣府工務處表示，工程涉及保安林地解編、動物保護區申請許可等作業，還牽涉到大肚溪口野生動物保護區，將先釐清是否需進行環評作業，並待完成林地解編後，盡快辦理工程招標作業。

(中時)