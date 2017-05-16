粽子價差大 消保處提醒消費者聰明消費

端午節將至，行政院今（16）日召開「穩定物價小組」會議，關切應節物資供應情況。行政院消保處呼籲消費者，粽子價格差異大，且各通路均分別有推出促銷措施，提醒消費者可充分比價、聰明消費。

消保處表示，該處就今年量販店與超市、便利商店的粽子價格進行訪查，與去（105）年相較，4成5價格持平或下跌，5成5漲價，價格調漲者中7成漲幅在10%以內，漲幅不大，其主要漲價原因多為原物料價格上漲。

消保處表示，粽子原料近6成7價格持平或下跌，約3成價格上漲，漲幅約在1-2成間，主要是因季節性需求，或氣候因素產量減少所致。

(中時)