花20萬抽脂灼傷小腿 網模求償361萬
彭女為網拍模特兒，2014年1月前往板橋某醫美診所，進行抽指手術，不料過程中卻因診所人員不當使用烘被機，燙傷彭女小腿，造成15公分巨大水泡，傷及真皮，憤而提告。新北地院認為彭女未能舉證診所事後處置與傷口惡化的關聯性，駁回請求。
陳姓醫生為彭女執行腰部抽脂體雕手術，過程中呂姓護理師因見彭女發冷顫，使用烘被機想幫彭女取暖，卻疏忽溫度與加熱時間，事後造成呂女右下腿外側長出15公分的水泡，傷口還開始流膿、流湯，甚至潰爛。
彭女稱，求助林口長庚醫院確診為3度灼傷，認為診所稱傷口為2度灼傷，有所隱滿。陳姓醫生事後表示，可協助清創，術後彭女見傷口沒有好轉，求診其他醫師，才發現傷口已傷及真皮，身心大受影響。依醫療費、工作損失、精神撫慰金等，向診所求償361萬。
法官審查醫療鑑定書，發現內容載明「病人右腳燙傷程度為２度燒燙傷，合併輕微感染，若術後照護不佳，可能變成長庚醫院診斷結果」，認為彭女手術當下僅達2度燒燙傷。
新北地院認為彭女未能舉證診所事後處置與傷口惡化的關聯性，加上雙方已和解，診所願歸還手術費20萬，駁回請求。可上訴。
(中時)
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