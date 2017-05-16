樹木醫生劉東啟：夏天採用斷頭修剪樹木 恐將抑制樹木成長

台灣唯一獲得日本認證的「樹木醫生」劉東啟副教授到高雄市議會演講。（市議會提供）

議長康裕成感謝劉東啟到市議會演講，為大家釋疑解惑。（市議會提供）

如何修剪路樹，是議員關心的焦點，劉東啟的演講，吸引多位議員前往聆聽。（市議會提供）

台灣唯一獲得日本認證的「樹木醫生」劉東啟副教授16日到高雄市議會演講，指出「反對砍頭、斷頭式修剪路樹，不是考量影響樹木美觀，而是擔憂製造樹木危險結構」。

砍頭、斷頭式修剪路樹常遭市民詬病，也是議員質詢焦點，議會特別邀請中興大學副教授劉東啟主講「樹木的健康管理技術」，為議員及員工說明如何正確修剪樹木，議長康裕成及鍾盛有、李順進、邱俊憲、翁瑞珠、陳麗娜、李雅靜議員均前往聆聽。

劉東啟表示，修剪樹木應以樹木本身為考量，而不是為「人」而修剪，反對砍頭、斷頭式修剪不是考量不美觀，而是擔憂砍頭、斷頭式修剪將製造樹木的危險結構。

他指出，任何修剪對樹木都是一種「外科手術」，修剪樹木不是造型美容，而是嚴肅的外科手術，斷頭式修剪如同斬斷樹木95%的吸水率，對樹木而言是的危險的手術，尤其在夏天進行斷頭式修剪更容易讓樹木中暑及細胞壞死，走向樹倒的命運。

劉東啟認為，造成樹木生病的病源體不是傳染病，而是人類不當的修剪，人常因「樹大招風」而修剪樹木，但風吹會讓樹木搖晃及產生縮收樹體的作用，修剪將使樹木無法變型縮收，如果主幹不夠強壯，反而容易折斷。

劉東啟強調，正確修剪才能維護樹木的健康，政府要針對不良結構的樹木進行修剪，不能因為颱風而修剪，才能讓種樹更具有意義。

議長康裕成說，路樹是城市很重要的資產，但市府為避免颱風造成路樹傾倒，常採用砍頭、斷頭式的修剪方式，不僅影響市容美觀，更嚴重破壞樹木的生長結構，甚至可能導致樹木死亡，期盼透過劉東啟副教授的演講提供市府正確修剪方法的參考。

(中時)