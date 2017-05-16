樹木醫生劉東啟：夏天採用斷頭修剪樹木 恐將抑制樹木成長
台灣唯一獲得日本認證的「樹木醫生」劉東啟副教授16日到高雄市議會演講，指出「反對砍頭、斷頭式修剪路樹，不是考量影響樹木美觀，而是擔憂製造樹木危險結構」。
砍頭、斷頭式修剪路樹常遭市民詬病，也是議員質詢焦點，議會特別邀請中興大學副教授劉東啟主講「樹木的健康管理技術」，為議員及員工說明如何正確修剪樹木，議長康裕成及鍾盛有、李順進、邱俊憲、翁瑞珠、陳麗娜、李雅靜議員均前往聆聽。
劉東啟表示，修剪樹木應以樹木本身為考量，而不是為「人」而修剪，反對砍頭、斷頭式修剪不是考量不美觀，而是擔憂砍頭、斷頭式修剪將製造樹木的危險結構。
他指出，任何修剪對樹木都是一種「外科手術」，修剪樹木不是造型美容，而是嚴肅的外科手術，斷頭式修剪如同斬斷樹木95%的吸水率，對樹木而言是的危險的手術，尤其在夏天進行斷頭式修剪更容易讓樹木中暑及細胞壞死，走向樹倒的命運。
劉東啟認為，造成樹木生病的病源體不是傳染病，而是人類不當的修剪，人常因「樹大招風」而修剪樹木，但風吹會讓樹木搖晃及產生縮收樹體的作用，修剪將使樹木無法變型縮收，如果主幹不夠強壯，反而容易折斷。
劉東啟強調，正確修剪才能維護樹木的健康，政府要針對不良結構的樹木進行修剪，不能因為颱風而修剪，才能讓種樹更具有意義。
議長康裕成說，路樹是城市很重要的資產，但市府為避免颱風造成路樹傾倒，常採用砍頭、斷頭式的修剪方式，不僅影響市容美觀，更嚴重破壞樹木的生長結構，甚至可能導致樹木死亡，期盼透過劉東啟副教授的演講提供市府正確修剪方法的參考。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。