250名學生成年禮 周六彰化孔廟登場
彰化縣2017年成年禮，本周六上午9點將在彰化市孔廟隆重登場，今年有縣內高中職及大專院校學生、國際交換學生等250人報名參加，屆時將有隆重加冠禮及點朱砂的儀式，並安排飲成年禮酒、敲智慧鑼，縣府歡迎各界踴躍前往觀禮。
縣府今天一早在縣府中庭舉辦宣傳記者會，由建國科技大學觀光系以花式調酒秀及魔術表演為活動暖場，同時也邀請日本、緬甸、蒙古、越南及馬來西亞等外籍學生展示各國傳統服裝，並由祕書長賴振溝代表為學生一一行贈冠儀式。
賴振溝表示，現行民法規定20歲算成年，但古禮16歲就算成年，透過成年禮儀式，期勉青少年意識到應肩負起對往後的人生與社會應有的責任、義務，為自己的言行舉止負責。
縣府民政處指出，成年禮活動當日將由全體參與學生向至聖先師孔子行禮，再行加冠禮象徵成年，日前報名截止，預計將有250位學生參與，除縣內高中職及大專院校學生外，還有在本縣就學的國際交換學生，當天也將舉行中英文孔廟巡禮，使活動更加國際化。
(中時)
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