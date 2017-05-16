時力提改歸外交國防委員會 陸委會：尊重

時代力量16日表示，將提案修法，讓陸委會從內政委員會改歸外交國防委員會。陸委會16日對此表示，尊重立法院相關提案，但無論被列於何委員會，只要涉及業務事項，均全力配合。

時代力量立法院黨團16日上午舉行黨團大會會後記者會，會中提出立法院程序委員會組織規程第5條條文修正草案，以及中央政府總預算案審查程序第3條條文修正草案，將陸委會及所屬預算從內政委員會改為外交及國防委員會審查範疇。

陸委會16日晚表示，行政機關尊重立法院監督之職權，現行機制並無任何窒礙難行之處。對於內政委員會、外交國防委員會或其他委員會有涉及本會業務之事項，陸委會均全力配合，派員列席報告並備詢。

針對時代力量黨團提出相關條文修正草案，將本會改列由外交國防委員會監督部分，本會尊重立法院之相關提案。

(旺報)