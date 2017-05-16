電影輔導金泡湯 陳彥伯批文化局搞「亞果出任務」

台北市文化局補助電影製作，卻有多部電影不但迄今上映，而且有的領取大筆輔導金，票房卻慘兮兮，台北市議員陳彥伯16日痛批市府當凱子，把輔導金做人情，文化局長鍾永豐承認，檢核機制確實有問題，應該檢討。

陳彥伯在市議會教育部門質詢時指出，根據統計，2015年度第二期各補助150萬元的電影《神通》、《賽末點》，迄今仍未上映；事實上，兩部電影完成製作時間都在2015年10月和11月；2016年《恐怖的並不是愛情》也補助400萬元，完成製作時間2016年11 月，但到現在也沒有上映。

陳彥伯痛批文化局在搞「亞果出任務」，在拍假電影；2016年11月製作完成的另一部《強大的我》也得到150萬元的補助金，但也是到現在仍未上映。

陳彥伯說，這些沒有履約的電影，只需繳回補助款5％，其餘款項都泡湯了，台北市民豈不是當冤大頭。再往前看，2014年有部領了100萬元補助金的《正港衝組》，在當年8月就完成製作，也到目前未上映。

如果把票房紀錄拿來檢視，2013年補助240萬元的《島國遊民》全台票房竟然只有31 萬；《獨一無二》補助了200萬元，全台票房拿到67萬，陳彥伯大呼慘不忍睹。

較近一點的如2015年《大橋頭的戀愛夢》補助250萬，票房也只有88萬元，陳彥伯認為，這些台北市有給輔導金的電影，甚至很多聽都沒聽過，顯然宣傳有很大問題。

更誇張的是，文化局台北藝穗節官網竟然淪為援交的平台，其上充斥各種援交叫小姐的訊息，直到文化局發現議員要質詢才連忙撤下，陳彥伯痛批文化局螺絲鬆了。

文化局長鍾永豐表示，台北市的電影產業確實很辛苦，但輔導金制度的檢核機制確實出問題，值得進一步檢討；核給電影輔導金大致是以創意、對北市意象行銷和電影產業的發展效果為標準。

鍾永豐說，部分電影上映檔期延展，主要是面臨籌資等後端的困難，如果無法上映，仍會向業者追繳返還履約保證金。

(中時)