有線電視數位化少配套 議員：客服待加強

新聞處長張惇涵（左）表示，桃園市有線電視數位化今年底前會執行完畢。（甘嘉雯攝）

桃園市有線電視數位化今年底前會執行完畢。（甘嘉雯攝）

桃園市有線電視數位化今年底前會執行完畢。（甘嘉雯翻攝）

桃園市有線電視數位化今年底前會執行完畢。（甘嘉雯翻攝）

有線電視數位化，南桃園有線電視將在17日全區完成，市議員謝彰文等多人表示，除南區外，北區光是桃園區，才做到14％，明顯分布不均，另外，對於分級分類套餐也未完成，雖然今年有線電視降20元，但服務品質及客服仍為民眾所詬病，新聞處長張惇涵表示，會要求業者開發線上APP申訴軟體。

根據統計，桃園市13個行政區納入「有線廣播電視數位化實驗區計畫」，共有收視戶49萬7838戶、轉訊戶數為32萬0821戶，目前轉訊達64.44％，北健有線電視業者3月起全面汰除類比訊號源、南桃園已著手數位化1年多，北桃園也正在努力。

謝彰文說，楊梅、觀音、新屋、大溪、復興、龍潭、平鎮等7個行政區已完成100％數位化服務，轉訊未達5成的區域有蘆竹、龜山、桃園、八德，民眾繳的費用都一樣，但在不同區域卻有不同收視品質。

黃婉如、邱素芬、劉茂群及萬美玲等人指出，桃園區、八德區轉訊比例低，目前數位化不到14％，市府宣稱年底可達100％，但迄今已5個多月，應該要督促業者加速轉換全數位化服務；沿海的徐其萬議員則要求業者也要照顧當地居民。

王浩宇、閻中傑等多位議員表示，有線電視滿意度僅6成多，比費率委員會要求的75％還有一段距離，尤其是客服素質有待改善；另外，李光達議員則指出，超商繳交有線電視費用還要付一筆手續費，高於水電等費用的手續費。

(中時)