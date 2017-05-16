「聲景」地圖 聆聽台北生物多樣性
你有多久沒有好好用心去聆聽，環境周邊的聲音？為響應5月22日「國際生物多樣性日」，台北市政府與七星生態保育基金會將於5月20日在信義公民會館舉辦「2017台北自然生態保育活動」，由環保署長李應元與台北市長柯文哲出席，一同「自我減噪」，藉由「聆聽」台北的聲音，體驗生物多樣性。
今年活動以「大自然點唱機，來聽台北生物多樣性」為主題。台灣聲景協會理事長范欽慧，曾經花了一年時間在大安森林公園錄音，她表示現在這季節在台北市可以聽見白頭翁、五色鳥、松鼠、樹鵲、喜鵲、以及黑冠麻鷺的聲音，只是大家視而不見，聽而不聞，對環境聲音無感。若台北要朝向友善生態的城市發展，「傾聽」成為保育關鍵能力！
師大附中也針對「聲景教育」進行課程，語言資優班便以結合在地聲景與文學，尋找新的的創作。指導老師顧蕙倩表示，學生不僅走入菜市場去聽市井之聲，同時也去台大校園和大安森林公園中「記錄自然聲景」，透過聲音的再發現與學習，他們發現很不一樣的環境內涵。
「靜下來，重新聽」，除了讓台北市民學習自我減噪，同時也藉由重新聆聽的態度建立，打造臺北都會繽紛生態的新風貌，讓大自然點唱機運轉不息。
(中時)
關鍵字：國際生物多樣性日、台北自然生態保育活動、柯文哲
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