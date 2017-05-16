保全車禍全身骨折 公司銷毀就職證明強逼和解

任職信義之星保全公司的陳先生，因為今年2月一次重大車禍，全身多處骨折，迄今手部仍未康復，但他任職的信義之星保全公司不聞不問，且銷毀其就職和打卡證明等資料，規避勞基法補償責任。陳先生左手粉碎性骨折，家裡還有罹患雙癌的老母，幼子出生甫8個月，全家陷入困境。市議員童仲彥16日指市府對此案全無作為，應嚴格勞檢該不法保全公司。

童仲彥陪同陳先生夫妻和其幼兒，召開記者會，陳先生指出，在勞資爭議調解時，勞動局依據勞基法第59條，要求信義之星補償醫療費、工資補償、未提繳勞工退休金損失補償等，總計約30萬元。勞動局同時確認雙方有勞雇關係，請保全公司要依法補償。不過信義之星拒絕勞動局條件，雙方調解不成立。

陳先生說，信義之星在他車禍第一天就把他的打卡紀錄消滅，並向勞動局表示他不是公司員工，之後公司又約他赴公司後續調解，把他帶到小房間沒收他的手機，還恫嚇他只願付3萬元和解金「公司黑白兩道很多人」，若不簽就不讓他走，當下他被逼得只好簽下，但若公司未聘請他，為何要找他去簽和解書？他說，「我在人家地盤，手又上石膏，我不簽他們不讓走。」

陳先生又指，公司照扣勞健保費用卻未替他保勞健保，車禍後光是醫藥費就花了7萬多元，公司卻想要用3萬元和解。陳太太今也出席泣訴，先生車禍初期要照顧老公與小孩，常要陪老公跑醫院，事情發生太突然，未來實在不知該怎麼辦?

勞動局勞動基準科專員康水順表示，當時調解不成立，但公司表示願意進一步協調，為免行政機關介入過早，所以未再進一步處理。童仲彥要求立即啟動勞檢，並痛批勞動局無作為。

市刑大偵查組長左慧中表示，該公司設於汐止，所有資料都應由新北市審核，但保全業依法可以跨區經營，依陳先生事例，該公司以一套人馬經營保全和樓管兩個公司，就是因保全的門檻較高，因此未納保的勞工都放在樓管公司，但對雇用之保全人員不送審查、經審查不合格而仍僱用或未送查核，依法可以裁罰10萬元以上50萬元以下罰鍰。

信義之星公司黃先生代表該公司回應指出，全案交由司法處理，至於個別的細節，例如調解、陳情，黃先生一律以口念聲明回應，不再多說明。

童仲彥要求市府相關單位，保障弱勢勞工，取締非法，不可放水。遭強暴脅迫、不自由的情況下所簽的協議書，可主張撤銷原協議。

陳先生則說全家目前以每月1萬5千元的急難救助金過日子，希望自己所屬的保全公司能拿出良心。

(中時)