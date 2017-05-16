國中會考周末登場 屏東考場19日下午開放看考場

106年國中教育會考將於5月20日及21日舉行，屏東考區共設置10所考場，有8542名考生應試。各考場將在19日下午3時至5時，開放考生及家長至考場認識環境，但不得進入試場教室內，各考場平面圖可於各考場學校網站查詢。

屏東考區這次分別在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等10所學校設置考場，試場內全面開放冷氣，另有申請非冷氣試場、身心障礙及重大傷病應考服務等18位考生應考，考場設置於屏東高工。

20日（星期六）上午考科為社會科和數學科，下午考科為國文科及寫作測驗；21日（星期日）上午考科為自然科、英語科（閱讀及聽力）。屏東縣政府教育處提醒考生，考試期間試區附近交通流量大，易造成交通壅塞，請提早出門並記得攜帶准考證應試。

另外也要避免攜帶以下物品入考場：教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙、電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、行動電話、呼叫器、收音機、多媒體播放器材、智慧型手錶、智慧手環等。考生應於考前熟悉簡章相關規定，並於參加考試時遵守各項試場規則。

(中時)