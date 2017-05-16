國中會考周末登場 屏東考場19日下午開放看考場
106年國中教育會考將於5月20日及21日舉行，屏東考區共設置10所考場，有8542名考生應試。各考場將在19日下午3時至5時，開放考生及家長至考場認識環境，但不得進入試場教室內，各考場平面圖可於各考場學校網站查詢。
屏東考區這次分別在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等10所學校設置考場，試場內全面開放冷氣，另有申請非冷氣試場、身心障礙及重大傷病應考服務等18位考生應考，考場設置於屏東高工。
20日（星期六）上午考科為社會科和數學科，下午考科為國文科及寫作測驗；21日（星期日）上午考科為自然科、英語科（閱讀及聽力）。屏東縣政府教育處提醒考生，考試期間試區附近交通流量大，易造成交通壅塞，請提早出門並記得攜帶准考證應試。
另外也要避免攜帶以下物品入考場：教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙、電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、行動電話、呼叫器、收音機、多媒體播放器材、智慧型手錶、智慧手環等。考生應於考前熟悉簡章相關規定，並於參加考試時遵守各項試場規則。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。