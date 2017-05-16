桃園市府各單位雜誌多民眾霧煞煞 議員要求整合
桃園市府各局處發行刊物超過4種，包括桃園誌，文化桃園，桃園藝文，青年創世代等，多位議員表示，這些內容很多都重覆且部分都過時，民眾閱讀率及索取率低，有浪費公帑之嫌，希望新聞處可以進行整合，新聞處長張惇涵表示，每種刊物發行時間及類型都不同，桃園誌也將改版。
市議員黃婉如表示，《桃園誌》評論不錯，民眾拿很踴躍，但不要報喜不報憂，她舉例，像是汙水下水道施工，就可以提前公布桃園區經國路施工，請民眾儘早改道，而5月是幼兒園招生期間，也能夠告訴民眾相關資訊。
林政賢議員指出，Line官方粉絲數，短短8個月增加300萬人，人數是高雄、台南7倍之多，張惇涵表示，應該與過年前推出ㄚ桃、園哥貼圖，可免費使用9個月時間有關，希望市府可以好好利用，推動市政。
范綱祥議員表示，《桃園誌》是提升桃園認同的方式之一，新聞處目前印製3萬冊，有2500處配送點，依目前製作水準，或許可以考慮以便宜的售價販賣，運用規模經濟提升品質，讓《桃園誌》取得更方便，增加宣傳廣度與深度。
不過徐其萬議員指出，刊物不僅新聞處有發行，文化局、青年事務局都有，內容是否重複？張肇良議員則建議刊物是否整合成一本？
(中時)
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