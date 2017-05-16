桃園市端午連假路邊收費不同 民眾注意

端午節連續假期從27日起連休4天，桃園市府管轄的路邊（外）委外開單收費停車場，27、28日仍然按照該路段的日常收費方式收費，至於29（一）、30日（二）則是取決該路段周六是否收費來決定，如果該路段周六本來就不收費，29、30日就不收費，否則一律收費。

(中時)