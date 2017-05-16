《了解與互信 兩岸一定旺》倒數5天!國民黨主席肉搏戰!檯面喊團結!背後…？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

國民黨主席選舉將在本週六(5/20)進行首輪投票，百年老店丟掉執政權，丟掉國會席次，現在連黨產都被凍結 ，連六月的薪水都可能發不出來，都是新任黨主席一上任必須面對的問題！

而這場主席之爭，到底誰的贏面大？根據最新民調，6名候選人中，吳敦義與洪秀柱持續拉鋸，郝龍斌緊追在後。哪一位候選人可以帶著國民黨敗部復活，兩岸論述能不能真正成為國民黨強項？台灣在變、大陸在變、世界也在變，這場國民黨主席選舉，對台灣的未來會有哪些影響？

本集來賓

李彥秀 國民黨立委

于北辰 陸軍備役少將

臧幼俠 前南部地區後備司令

黃敬平 國民黨桃園市議員

北京

朱衛東 中國社科院台研所副所長

(中時電子報)