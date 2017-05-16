蔡衍明愛心基金會傳愛到基隆 溫暖學子心
蔡衍明愛心基金會與台灣海洋大學合辦「公益青年─送愛下鄉趣」關愛活動，今天在基隆市救國團贈送端午節慰問關懷金給弱勢的年長者及學童，鼓勵青年學子用愛與關懷來帶動鄉親父老，讓社會瀰漫上慈下孝的正面風氣。
蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠表示，基金會從2015年起，已和21所大專院校進行合作，而今年是第3年到基隆，很開心看到海大的年輕志工都前來參加，希望有更多青年朋友，能重視社會許多邊邊角角的弱勢長者和孩子。
胡執行長提到，蔡衍明基金會有3個理念：「真道理性、珍愛台灣」、「推動孝道」及「搭起愛的橋樑」，蔡衍明董事長非常關心台灣鄉親，所以希望藉此活動，讓青年朋友學習分享愛給長晚輩，因為台灣有太多邊緣角落是沒有受到政府的照顧。
現場的學童都是由救國團推選出來積極向學的學生，經記者訪問，了解1位就讀國小的黃姓女同學，她的母親今年2月剛病逝，她強忍著喪親之慟，完成國小運動會比賽，榮獲基隆市國小女生組跳高比賽第1名。拿到獎學金的她，很害羞地說「謝謝蔡衍明基金會」。
海大校長暨基隆救國團主委張清風表示，特別感謝蔡衍明愛心基金會，能夠撥款補助，給予基隆貧困的學生及長者一個助力，並透過海洋大學救國團，讓我們的學生學習如何照顧關懷弱勢族群。
議員呂美玲表示，感謝蔡衍明基金會結合海洋大學公益青年力量，能夠真正的把愛與關懷散播給弱勢族群，現在的政府並沒有留意到社會的邊緣戶，且疏於照顧，很感動基金會給予基隆一雙溫暖的手，讓台灣社會大眾感受到時時有愛心。
(中時)
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