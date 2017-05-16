因應颱風 政院：落實蔬菜產銷預警8大措施

行政院副院長林錫耀今（16）日在「穩定物價小組」會議指示，落實「蔬菜產銷與預警八大措施」，平時即由政府迅速評估及研判蔬菜供給和市場需求，進行適當調節，颱風汛期前後更應嚴密監控蔬菜價格變動，並及時採取各項調配措施。

去年因颱風來臨，蔬果價格居高不下，農委會在「穩定物價小組」會議報告「因應颱風汛期的蔬菜產銷與預警因應措施」。林錫耀表示，去年颱風過後蔬菜價格居高不下且回穩時間不斷延後，造成嚴重民怨，農委會經深切檢討後提出「蔬菜產銷與預警八大措施」，未來應請農委會確實落實。

農委會表示，「蔬菜產銷與預警八大措施」如下：

一、氣象、產銷資訊系統整合：彙整氣象、蔬菜生產供應和銷售相關產銷資訊，整合完成「蔬菜產銷資訊整合查詢平台」，作為穩定蔬菜價格的決策參考，及提供民眾查詢，增進資訊透明化。

二、颱風來臨前緊急進口機制：輔導辦理台灣國際農業開發公司及滾動式倉貯蔬菜的17家農民團體與貿易商合作，建立蔬菜汛期緊急進口機制。

三、擴大滾動式倉貯數量及設備改進：輔導17家農民團體辦理甘藍、結球白菜及胡蘿蔔、洋蔥與馬鈴薯等根莖類倉貯蔬菜，數量由2,000公噸增加為3,600公噸；並補助農民團體增建冷藏庫500坪，以利充裕汛期調節。

四、建立根莖類蔬菜安全庫存：除蘿蔔夏季供應由貿易商依市場機制自中國大陸進口外，胡蘿蔔、洋蔥與馬鈴薯等根莖類蔬菜與農民團體合作辦理倉貯契約供應，數量由200公噸增為600公噸。

五、擴大辦理平價蔬菜供應據點：輔導農民團體於颱風汛期期間，與各大量販超市賣場通路合作，於台北、台中及高雄等大都會區設置平價蔬菜專區，便利消費者選購平價蔬菜。

六、輔導興設結構加強型生產設施：輔導農民災損設施重建182公頃，並啟動5年計畫輔導農民興設強固型設施2,000公頃，目前受理面積已達200公頃。

七、配合各部會查價工作：颱風警報發布後，農委會與公平會、消保處等相關單位進行查價工作，以穩定蔬菜價格。

八、成立天災專案小組：颱風警報發布後，由農委會成立專案小組，協同相關單位辦理災害前預警，並全面盤點及執行相關因應措施。

(中時)