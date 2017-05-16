歐洲經貿辦事處馬澤璉處長 邀請桃園市長鄭文燦參加「歐盟會員國駐台代表餐會」
歐洲經貿辦事處（EETO）處長馬澤璉16日邀請桃園市長鄭文燦參加「歐盟會員國駐台代表」午餐會，歐盟經貿辦事處每月1次邀請1位台灣重量級貴賓出席午餐會，鄭文燦是首位受邀的直轄市市長，鄭文燦邀請她們來參加明年桃園農業博覽會。
今年3月，歐洲經貿辦事處曾邀請總統蔡英文出席活動，5月特別邀請鄭文燦出席，馬澤璉表示，希望藉此機會讓會員國瞭解桃園、認識桃園，同時增進歐洲對台的瞭解。
鄭文燦表示，他的城市治理精神就像「歐盟」一樣，接受多元聲音、協助市民解決問題、也要加強國際合作，上任以來桃園與歐洲各國交流頻繁，將近80團次的交流活動，尤其與法國、荷蘭、英國，在經貿產業、文化教育、智慧創新等議題都有深入且密切的聯繫。
歐洲在高科技、文化及綠能產業上發展的非常成熟，鄭文燦說，去年訪歐期間，看見荷蘭機場城市所推動的「循環經濟」，參考這個概念，舉辦這次「桃園農業博覽會」，未來希望桃園也可以和歐洲各國一同舉辦文化節活動。
市府祕書處在今年2月舉辦駐台辦事處代表試乘機捷活動，獲得各國代表的一致讚揚，讓桃園市躍上國際舞台，顏子傑說，當時歐盟辦事處處長、法國、荷蘭、英國、芬蘭和義大利的代表都有出席，今年4月經發局主辦的亞洲．矽谷高峰會，歐盟會員國又有近9位代表出席，顯見桃園與歐洲各國的關係相當密切。
顏子傑說，目前桃園市正推動與荷蘭的「機場城市：哈勒默梅爾市」（Haarlemmermeer）簽訂姊妹市計畫，也與有法國矽谷之稱的「格勒諾布爾」（Grenoble）討論更多的創新交流計畫。
(中時)
關鍵字：歐洲經貿辦事處處長馬澤璉
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