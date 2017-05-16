屏東黑心豬疫苗影響不大 豬農多私下解決

屏東豬農受黑心疫苗影響不大，大多私下和業者解決。圖中豬隻和新聞無關。（潘建志攝）

雲林縣傳出有不肖業者販售摻水稀釋的豬隻疫苗，屏東縣聯合養豬生產合作社理事主席潘連周說，屏東只有零星豬農使用到問題疫苗，狀況並不嚴重，中部影響比較大。

屏東縣養豬協會理事長郭新發說，屏東縣有傳出豬農使用到黑心疫苗的情形，但這些消息多在2、3個月前聽到，當時豬農私底下都會傳，現在已沒有了。

他說，屏東的受災豬農不多，也都未聲張，大多私底下找疫苗業者解決、求償，並未通知協會，甚至連屏東縣動物防疫所也未通知，所以無法統計屏東豬農受災的情形及嚴重程度，但就他所知並不多。

內埔毛豬產銷班長曾仁德說，去年底就有聽到黑心疫苗的傳言，有豬農打了疫苗後覺得豬隻怪怪的，事情才爆發出來，但屏東數量並不多，大多是中部豬農。他說，原廠生產疫苗沒問題，都是中間一些不肖商人動手腳，加上有些豬農貪小便宜，不向正廠購買疫苗，才會有這些狀況。

他說，因產銷班堅持只向正廠購買疫苗，所以逃過一劫。夏天原本豬隻生長就慢、頭數也少，今年過年時又曾發生小豬大量下痢死亡事件，加上這波黑心疫苗影響豬隻數量，未來豬價恐怕會持續上揚。

屏東縣動物防疫所所長李永文指出，因黑心疫苗受害的畜牧業者應屬少數，屏東縣目前並未有業者通報紀錄，但他提醒，養豬戶盡量選擇原廠藥品，避免來路不明的兜售，一有問題盡速主動通報，防疫所才能循線進行瞭解，既然已經有消息傳出，也會持續加強縣內稽查。

(中時)