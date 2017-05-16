完成最後一里 TBC全台第一家MSO數位化達陣

TBC於16日完成經營區域內最後一里數位化工程，完成關閉類比訊號轉換數位化升級作業，正式進入全面數位化時代，成為全台第一家數位化百分百的MSO，締造有線電產業的歷史性的里程碑！

TBC旗下有線電視系統台，自2009年3月推出有線電視數位化，投資金額超過新台幣100億元，經營區內依每戶家庭需求提供兩台免費機上盒，至今共安裝了超過175萬台機上盒。

從去年10月台中群健和新竹北視相繼完成數位化後，在今年4月份完成苗栗全區數位化，今天在南桃園完成最後1里，達成TBC全區有線電視數位化百分百的任務，為迎向數位匯流的新紀元正式揭開序幕。

TBC執行長陳振珉說，「有線電視數位化不僅是產業的國際趨勢，也是數位發展進程的必經過程，TBC是全台第一家做到全面數位化的MSO，實現對全體收視戶品質承諾的重大里程碑。

陳振珉指出，隨著數位化完成，未來將有更多更具前瞻性與突破性的數位服務，多合一的整合服務將是未來全智能家庭的趨勢；TBC將與大家一起努力前進，讓用戶一起享受家庭數位娛樂的帶來的更多好處與便利，也能成為走在未來的先鋒。

(中時)