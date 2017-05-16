《星雲大師全集》出版 星雲法師病後首露面
全套365冊、逾3000萬字《星雲大師全集》今(16)舉行發布會，許久未露面的星雲法師披紅袍、坐輪椅現身會場，笑納弟子為他出書的美意說：「老朽之年可以看到一生回憶編纂成書，是值得紀念的事」；隨後香港中文大學也頒授榮譽博士學位，表揚星雲大師對文化、教育及慈善所做出的重大貢獻。
今年91歲星雲法師，去年腦中風病倒以後，在佛光山靜心休養，沒再公開露面，今年適逢開山50周年，門下弟子決定編纂出版《星雲大師全集》，今天上午在佛光山藏經樓舉行發布會，星雲親自出席，坐著輪椅由弟子推出來，現場立刻響起熱烈的掌聲。
國際佛光會榮譽總會長吳伯雄，受邀代為宣讀星雲出書的聲明手稿，結果他唸到「一般全集都是人往生後，才由門徒、後代弟子編纂」突然一陣鼻酸，數度哽咽讀不下去；吳與星雲私交甚篤，不捨星雲受病痛折磨的心情溢於言表。
星雲提起寫作之路，說到自己12歲以前是不識字的，出家以後開始讀經寫字，在大陸江蘇焦山佛學院時，大量閱讀胡適之、梁啟超和魯迅文章，常投稿報章，從此喜歡上閱讀和寫作。
國共內戰爆發，星雲帶領僧侶救護隊隨國民政府來台，繼續弘揚佛法的理想，在法雲寺時期，隨地伏在草堆旁就能寫文章，用3個月時間完成第一本著作《無聲息的歌唱》，便持續寫作迄今。
星雲表示，感謝各種因緣，讓我可以活到90歲，我的一生攤在陽光下，從沒離開過群眾，眾中有我，由於徒眾覺得我的一字一句，都應該留下歷史，這一生回憶編纂成冊，可以回顧自己的一生，是值得紀念的好事，最後還以「幾萬千言的文字，是我生命的時間所累積的成果」為這套全集下了最佳註解。
《星雲大師全集》共分12大類、5萬條目，是星雲法師筆耕數十年而不輟的重大成就，蒐羅青年到老年階段開示、講話、行文，堪稱是佛教在台灣的一部縮影史。包括高雄市長陳菊、遠見天下文化事業群創辦人高希均、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等均出席發布會共襄盛舉。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範