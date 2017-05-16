《星雲大師全集》出版 星雲法師病後首露面

星雲法師病後首露面，坐輪椅出席《星雲大師全集》發布會。(郭韋綺攝)

全套365冊、逾3000萬字《星雲大師全集》今(16)舉行發布會，許久未露面的星雲法師披紅袍、坐輪椅現身會場，笑納弟子為他出書的美意說：「老朽之年可以看到一生回憶編纂成書，是值得紀念的事」；隨後香港中文大學也頒授榮譽博士學位，表揚星雲大師對文化、教育及慈善所做出的重大貢獻。

今年91歲星雲法師，去年腦中風病倒以後，在佛光山靜心休養，沒再公開露面，今年適逢開山50周年，門下弟子決定編纂出版《星雲大師全集》，今天上午在佛光山藏經樓舉行發布會，星雲親自出席，坐著輪椅由弟子推出來，現場立刻響起熱烈的掌聲。

國際佛光會榮譽總會長吳伯雄，受邀代為宣讀星雲出書的聲明手稿，結果他唸到「一般全集都是人往生後，才由門徒、後代弟子編纂」突然一陣鼻酸，數度哽咽讀不下去；吳與星雲私交甚篤，不捨星雲受病痛折磨的心情溢於言表。

星雲提起寫作之路，說到自己12歲以前是不識字的，出家以後開始讀經寫字，在大陸江蘇焦山佛學院時，大量閱讀胡適之、梁啟超和魯迅文章，常投稿報章，從此喜歡上閱讀和寫作。

國共內戰爆發，星雲帶領僧侶救護隊隨國民政府來台，繼續弘揚佛法的理想，在法雲寺時期，隨地伏在草堆旁就能寫文章，用3個月時間完成第一本著作《無聲息的歌唱》，便持續寫作迄今。

星雲表示，感謝各種因緣，讓我可以活到90歲，我的一生攤在陽光下，從沒離開過群眾，眾中有我，由於徒眾覺得我的一字一句，都應該留下歷史，這一生回憶編纂成冊，可以回顧自己的一生，是值得紀念的好事，最後還以「幾萬千言的文字，是我生命的時間所累積的成果」為這套全集下了最佳註解。

《星雲大師全集》共分12大類、5萬條目，是星雲法師筆耕數十年而不輟的重大成就，蒐羅青年到老年階段開示、講話、行文，堪稱是佛教在台灣的一部縮影史。包括高雄市長陳菊、遠見天下文化事業群創辦人高希均、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等均出席發布會共襄盛舉。

(中時)